Ako vychovávať deti v digitálnej dobe? Prinášame 9 tipov.

Každá doba má svoje špecifiká a tie poznačujú najmä deti a mládež - tú najcitlivejšiu skupinu. Preto vznikajú názvy a definície jednotlivých generácií, ktoré v tom danom období vyrástli.

Najnovšie tu máme po mileniáloch tzv. postmileniálov, inak Generáciu Z alebo iGeneráciu. Ide o deti narodené od roku 1995 až 2012.

Kto je iGenerácia?

Ide o ľudí, ktorí sa narodili do doby, kedy už smartfóny existujú a sú súčasťou bežného života.

Sú vždy online. Prakticky nikdy nie sú offline — sú priťahovaní k svojim elektronickým zariadeniam spoločenskou prestížou, priateľstvami a vzťahmi.

Vnímajú sa vzájomne digitálne a v úlomkoch. Dokážu cez úlomky na sociálnych sieťach (nesúvisiace obrázky, správy a príspevky) vyskladať obraz o iných ľuďoch.

Predlžujú a odsúvajú obdobie dospievania, nástup dospelosti prichádza neskôr.

Sú sociálne uvedomelí. Sú možno viac pesimisti, ale o to viac citliví na spoločenské napätie a chcú chrániť slabšie skupiny.

Pred neľahkou úlohou stoja rodičia, pedagógovia či vychovávatelia. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že deti iGenerácie si sami nevybrali svet smartfónov a sociálnych sietí. Narodili sa do tejto digitálnej doby a musia sa s tým nejako popasovať. Preto by sme sa ich mali najprv snažiť pochopiť.

My Vám ponúkame pomôcky, pár tipov, ktoré môžu výchovu vašich detí uľahčiť :

1.Čo najviac odkladajte predstavenie sociálnych sietí

Deti potrebujú zažiť najprv svet „offline“. Keď je to už nevyhnutné, predstavme sociálne siete, ale buďme deťom sprievodcami. Nie je potrebné ich učiť ako zdieľať príspevok, to vedia aj samé, ale vysvetlime im čo zdieľať a ako a prečo chrániť svoje súkromie.

2.Čo najviac odkladajte predstavenie smartfónu

Na komunikáciu s dieťaťom postačí aj tlačidlový telefón. Pozor, ak dáme dieťaťu smartfón, vie fungovať na rôznych aplikáciách a využívať fotoaparát. S tým je spojené aj nebezpečenstvo sexuálnych obsahov, ktoré dnes už, žiaľ, nie sú žiadnou výnimkou aj u detí.

3.Prevezmite vo vašej domácnosti kontrolu nad wifi

Dnes už máme k dispozícii zariadenia, ktoré kontrolujú tok dát cez wifi. Vy ako rodič môžeteprerušiť wifi pripojenie úplne alebo pre konkrétne zariadenie, na základe filtrov obsahu, hodnotení, časových obmedzení a začiatku nočného pokoja.

4.Keď nie ste doma, spájajte sa bez smartfónov



Môžete využiť napr. smarthodinky s hlasitým odposluchom, ktoré prijímajú a uskutočňujú hovory na obmedzený počet telefónnych čísel nastavených rodičom. Majú zabudovaný vyhľadávač GPS pre rodiča, ktorý ho vidí prostredníctvom aplikácie nainštalovanej v telefóne rodiča.

5.Postupné predstavovanie technológie v priebehu rokov

Odporúčame, aby ste dieťa postupne s vekom a cielene zoznamovali s výdobytkami techniky. V rámci výchovy by mal byť smartfón ako posledný.

6.Obrazovky mimo izieb na spanie

Dieťa (ale aj dospelý) má kvalitnejší spánok, dodržiavanie nočného pokoja v zmysle pokoja od obrazoviek má vplyv na zrak a správne držanie tela.

7.Sledujte, ako každé dieťa reaguje na digitálnu dobu

Ak máte viac detí a cítia nespravodlivosť, ak ten starší už môže mať napr. tablet, vysvetlite im pravidlá u vás doma, ako ste si nastavili dostupnosť technológií v súvislosti s vekom.

8.Ako rodina využívajte príležitosti na večeru, cestu autom a dovolenku

Zo stolovania, spoločných ciest autom a rodinných dovoleniek si vytvorte zóny bez telefónu. Budujte tak vzájomné vzťahy. Nezabúdajme na fakt, že iGenerácia je štatisticky najosamelejšou skupinou ľudí na svete. Dokonca viac ako seniori. Preto to, čo najviac potrebujú sú reálne vzťahy, reálna komunikácia a reálne zážitky.

9.Staňte sa sprievodcami

Asi najdôležitejšou radou je práve táto. Buďte svojim deťom sprievodcom pri objavovaní digitálneho sveta. Potrebujú vás pri tom.

