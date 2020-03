Ako sa učiť s deťmi počas "mimoriadných" prázdnin?

Netradičné „korona“ prázdniny. Dokedy budú trvať? Zatiaľ nikto z nás nepozná presný termín návratu do školských lavíc. Preto je teraz najlepšie riešenie domáce vzdelávanie.

Hlavná výzva domáceho vzdelávania spočíva vo vytvorení domáceho školského prostredia - harmonogramu, ktorý správne vyváži vzdelanie a voľný čas dieťaťa. Ak to rodič v role učiteľa zvládne, dieťa sa dokáže učiť bez toho, aby si tak markantne uvedomovalo rozdiel medzi školou a „domácimi prázdninami“.

Existuje niekoľko všeobecných pravidiel ako učiť deti v domácom prostredí:

1) Naplánujte si, kedy sa začnete učiť: ideálne je, keď si každé ráno podľa rozvrhu hodín prejdete predmety a učivo, ktoré sa práve v ten deň malo učiť v škole.

2) Neodkladajte plánované učenie: nespoliehajte sa na to, že dnes si urobíme iba jeden predmet a zajtra druhý. Učivo sa tak bude kopiť a dieťa nebude pociťovať povinnosť pripravovať sa poctivo na výučbu.

3) Začnite vždy najťažším predmetom: takýto predmet bude vyžadovať plné sústredenie a viac pozornosti. Hneď ako dokončíte najťažšiu prácu, o to ľahšie sa bude prechádzať na ten ľahší.

4) Učte sa viacerými spôsobmi: každé dieťa ma iný spôsob učenia. Niekto sa učí najlepšie počúvaním, niekto robením poznámok alebo kreslením myšlienok. Pre lepšie zapamätanie učiva je dobré sa učiť viacerými spôsobmi. Preto kľudne učte nové učivo aj kreslením obrázkov a striedajte čítaním či pozeraním videa na danú školskú tému. Využite moderné metódy výučby, ktoré sú v škole obmedzené.

5) Učte sa spolu s deťmi: podporte svoje dieťa a buď si učivo prechádzajte spoločne alebo ak je naučené sa učiť samo, sadnite si k nemu a učte sa aj vy. Aj v dospelom veku sa treba vzdelávať a je veľa online kurzov, ktoré si môžete robiť popri učení svojho dieťaťa.

6) Počas učenia by ste nemali byť rušení: zvuk rádia, televízora, rozhovory členov rodiny môžu počas učenia narúčať sústredenie. Preto sa odporúča eliminovať rušivé zvuky a svoje myšlienkové pochody venovať iba jednej činnosti. /samozrejme sú aj žiaci, ktorí preferujú drobné rušenie v pozadí. Ak to ich učebný výkon zvyšuje, kľudne to tomu prispôsobte/.

7) Stanovte si denný študijný cieľ: výučba bez cieľa nemusí byť efektívna. Preto je vhodné, ak si ráno určíte, čo všetko sa chcete a potrebujete naučiť. Po splnení cieľa si doprajte malú odmenu.

8) Rozdeľte si učivo na viacero častí: ak máte doma neposedné dieťa a viete, že pri učení nevydrží viac ako dve hodiny, rozdeľte si plánované učivo na ráno a večer. Poobedie môžete využiť na hru, zábavu, čím môže dieťa získať energiu na ďalšie učivo.

9) Využívajte v praxi, čo ste sa naučili: ak ste sa ráno s deťmi učili o vesmíre, prečo si poobede nezahrať PC hru s touto tematikou a popritom si zopakovať naučené učivo.

10) Odmeňujte za šikovnosť: prejsť na učenie doma, nebyť so spolužiakmi je pre dieťa veľká zmena a preto si určite zaslúži malú odmenu – dobrý obed, prechádzku, obľúbenú PC hru, niečo, čo môže dieťa motivovať poctivo sa venovať učeniu aj ďalší deň.

Toto sú iba naše rady, ako zvládnuť túto mimoriadnu situáciu. Napriek tomu veríme, že domáca výučba nebude mať dlhý priebeh a deti opäť zasadnú do školských lavíc medzi kamarátov a budú sa tešiť na školu a poobedné krúžky.