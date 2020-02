Čo s deťmi počas jarných prázdnin?

Blížia sa jarné prázdniny a vy už teraz premýšľate ako zabaviť svoje dieťa? Ako ich motivovať, vzdelávať a nenudiť? Je dobré ich prihlasovať na jarné tábory?

Aké aktivity sú pre deti počas jarných prázdnin najvhodnejšie?

Akékoľvek, ktoré ich bavia :) Je dôležité deťom vyplniť ich voľný čas tak aby sa zabavili, aktívne si oddýchli a zároveň sa niečo nové naučili. Najlepšia je kombinácia pohybu, umenia a aktivít, ktoré potrápia aj hlavu.

Treba ich zaťažovať nejakou činnosťou, alebo im nechať aj priestor na to, aby nerobili vôbec nič?

Robiť „nič“ je tiež aktivita. A častokrát dôležitejšia, ako aktivita, ktorú im rodičia naplánujú. Taká obyčajná nuda dokáže byť veľmi efektívna. Vtedy deti samé musia vymýšľať, kreovať... Jednoduchým návodom, ako vymyslieť niečo nové pre svoje dieťa je jednoducho ho zapojiť do bežných dospeláckych aktivít. Napečte si spolu niečo, alebo deti zapojte do jarného upratovania. Ak to spravíte so správnou dávkou motivácie, tak to bude zábava.

Je vhodné dávať deti do jarných táborov?

Pre zamestnaných rodičov, je to pre deti dobré strávené voľno. Dôležité je, ale vybrať tábor podľa záľub dieťaťa a nenútiť ho do aktivít, ktoré nemá rado. Napr. ak dieťa nerado športuje tak ho určite neprihlasujte do futbalového tábora.

Na jarné tábory chodia skôr školopovinné deti, ktoré sú už samostatnejšie. Ale nám sa napr. stalo, že na tábor chodilo dievčatko, ktoré ešte nemalo 6 rokov a tábor absolvovala so svojou staršou sestrou. Bola to pre ňu zábava a adaptovala sa rýchlejšie ako staršie deti.

Nemajú deti v novom kolektíve za krátky čas adaptačný problém?

Každé dieťa má svoje tempo. Niektoré sa skamarátia veľmi rýchlo a druhým to naopak trvá trochu dlhšie. Začiatok prvého táborového dňa je vždy venovaný zoznamovacím aktivitám, kde sa deti uvoľnia a navzájom sa lepšie spoznajú.

Je vhodné aby sa dieťa ocitlo v prostredí s novými kamarátmi, alebo v rámci psychohygieny by sa do vašich aktivít malo prihlásiť s kamarátom, spolužiakom, s niekým koho pozná?

Toto je veľmi individuálne. Často sa stáva, že na jarný tábor sa prihlásia kamaráti alebo súrodenci. Tábory sú krásne a čarovné aj v tom, že dovtedy cudzie deti spolu trávia celý týždeň, spoznajú sa a ich kamarátstvo pretrvá aj po tábore :)

Či ste sa rozhodli so svojími deťmi stráviť prázdniny doma, na dovolenke, alebo ich dáte do tábora, nezabudnite sa s nimi rozprávať, zistiť čo si prajú oni, ako chcú oni tráviť svoj voľný čas a hlavne sa zabávajte a oddychujte. Ten týždeň ubehne ako voda a Veľkonočné sviatky sú ešte ďaleko :)

